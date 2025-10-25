25 oct. 2025
Frenazo del Chelsea ante el Sunderland

El Chelsea sufrió una sorpresiva derrota ante el Sunderland que no tuvo en sus filas al paraguayo Omar Alderete, ausente por estar con un protocolo de conmoción cerebral.

Sunderland derrotó al Chelsea en un memorable partido.

El Chelsea, que venía de cuatro triunfos consecutivos entre Champions y Premier, se llevó un frenazo en seco al caer en casa contra el sorprendente Sunderland, que está segundo de la tabla.

Los ‘Black Cats’ remontaron el tanto inicial de Alejandro Garnacho y se llevaron el triunfo en el minuto 93 para colocarse en una posición de lujo apenas meses después de certificar su regreso a la Premier League.

Los ‘Blues’ no pueden achacar el pinchazo al esfuerzo realizado entre semana en la Champions, porque su goleada contra el Ajax de Ámsterdam estuvo marcada por una expulsión de los holandeses en el minuto quince y la consiguiente relajación, tranquilidad y rotación que eso produjo.

El duelo de este sábado en Stamford Bridge parecía ser el de la reivindicación de Alejandro Garnacho, que no tardó ni cinco minutos en marcar su primer tanto con el Chelsea. El extremo argentino recibió en banda izquierda un pase horizontal de Pedro Neto, encaró a su defensor, se fue por el exterior y enlazó un disparo raso que atravesó las piernas de Robin Roefs.

Se sentó en la valla de publicidad del estadio y dijo “aquí estoy yo”. El problema es que el Chelsea no fue el equipo contundente que se podría esperar ante un recién ascendido, en casa y con ventaja.

A los veinte minutos, un barullo dentro del área tras saque de banda, acabó con Wilson Isidor empujando como pudo el balón delante de Robert Sánchez.

Dada la cantidad de posesión que tenía el Chelsea, parecía que sería un problema menor que se solucionaría con el paso de minutos y la llegada de las ocasiones, pero no funcionó el binomio Joao Pedro-Marc Guiu, que fue titular por primera vez en Premier este curso después de marcar contra el Ajax entre semana.

Ni el brasileño, como enganche, ni Guiu, como nueve, consiguieron crear el peligro que deberían y Enzo Maresca se vio obligado a recurrir a Estevao, su goleador más joven en la historia de la Champions, para solventar la situación.

Pero para sorpresa de Maresca y de prácticamente las 40 000 personas que colmaban Stamford Brodge, fue el Sunderland el que se escapó con los tres puntos gracias a una jugada espectacular a Brian Bobbey, que salió desde el banquillo para crear el gol del triunfo.

En el minuto 93, con el Chelsea volcado, el delantero recibió un balón en largo y lo protegió de espaldas a puerta, ante la presión de Tosin y Chalobah, hasta la llegada de un compañero. Fueron unos segundos eternos en los que el atacante holandés, ex del Ajax, cubrió la pelota con su cuerpo hasta que apareció por detrás Chemsdine Talbi. Bobbey le sirvió el cuero y este lo acarició a la red, mientras Robert Sánchez solo podía visualizar la derrota.

El Chelsea tenía la oportunidad con un triunfo de ponerse segundo, pero la derrota les deja séptimos, con catorce unidades y con todos por jugar esta jornada, mientras que es el Sunderland de Regis Le Bris el que agita la Premier League y se pone en segunda posición. Los ‘Black Cats se convierten en los principales perseguidores del Arsenal y están a dos puntos de los ‘Gunners’.

- Ficha técnica:

1 - Chelsea: Sánchez; James, Acheampong (Tosin, m.77), Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo, Joao Pedro (George, m.85); Neto (Andrey Santos, m.85), Garnacho (Estevao, m.58) y Guiu (Gittens, m.76).

2 - Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Geertriufa, Mandava, Hume; Sadiki, Xhaka; Traoré (Talbi, m.65), Le Fee (Rigg, m.76) e Isidor (Brobbey, m.76).

Goles: 1-0. Garnacho, m.4, 1-1. Isidor, m.22 y 1-2. Talbi, m.93.

Árbitro: Andrew Madley amonestó a Andrey Santos (m.89) por parte del Chelsea y a Le Fee (m.70) por parte del Sunderland.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Premier League disputado en Stamford Bridge (Londres). EFE

