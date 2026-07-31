31 jul 2026
Fútbol Internacional

El recuerdo de Robocop Ramírez para Baresi

Fueron rivales en la final de la Copa Intercontinental de 1990 y Mario Ramírez dejó unas palabras para Franco Baresi.

Julio 31, 2026 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10
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Franco Baresi, falleció este viernes a los 66 años.

Foto: AFP

En 1990, Olimpia disputó su segunda final de la Copa Intercontinental midiendo al poderoso equipo de Milan. La suerte no acompañó al elenco paraguayo que se ilusionaba con volver a coronarse como en 1979, siendo un 3-0 el resultado registrado en Tokio, Japón.

Mario “Robocop” Ramírez, zaguero paraguayo, fue uno de los protagonistas de aquella jornada del 9 de diciembre, al igual que Franco Baresi, figura del elenco italiano que este viernes cruzó el oriente eterno a la edad de 66 años. El defensor guaraní dejó algunas impresiones en una entrevista con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.

“Tenían un equipaso, en ese momento el Milán ganaba todo. Tenía un equipaso: Costacurta, Donadoni, Maldini, Baresi, Rijkaard, Gullit, Van Basten. Monstruos eran. Con un 3-0 terminó el partido”, comenzó recordando el ex jugador.

“Es una lastima, es imposible evitar. Un señor jugador, de todos los tiempos”, lamentó Ramírez sobre la partida de la leyenda italiana.

ÚNICO. En un punto de la nota ocupó también para referirse a la figura de Luis Cubilla y no dudo en calificar como lo mejor que tuvo la institución, así como el mejor técnico que tuvo como jugador.

“Lo mejor que tuvo el Olimpia en todos los tiempos, desde mi punto de vista. Tenía todo, lo que pasa que el tipo jugó al fútbol, sabe la viveza, la entrega, la picardía dentro del campo. Te enseñaba, Cubilla te enseñaba. No es que ahora todo se puede con la tablet, entran en la cancha y no saben donde están parados”, agregó.

Según Ramírez, el charrúa era de una naturaleza muy exigente, detallista y único. “Tuve tantos técnicos, hasta Púskas fue mi técnico en Sol de América, pero como Cubilla para mí no había otro”, cerró.

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Redacción D10
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