Facundo Zabala podría volver a Olimpia

El lateral izquierdo de Independiente, Facundo Zabala, podría retornar a Olimpia al no tener continuidad en el club argentino.

Facundo Zabala

Facundo Zabala no está teniendo chances en Independiente.

Foto: Gentileza - Independiente

Facundo Zabala se perfila para dejar Independiente y su destino más potable es Olimpia, de acuerdo con lo dicho por el periodista Nelson Lafit, en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

El jugador no rindió como lo esperado en el conjunto argentino y en Avellaneda están evaluando su salida de la plantilla. Siempre según Lafit, el equipo que pica en punta para hacerse con los servicios del futbolista es Olimpia.

El Decano parte con ventaja debido a que Facundo Zabala fue vendido del Franjeado a Independiente y aún no se terminó de pagar por él. Por lo tanto en Avellaneda se plantearían devolver al futbolista y que los USD 500.000 ya pagados sean como un cargo por un préstamo.

También se evalúa que Independiente se quede con un porcentaje menor del pase por ese monto que ya pagó a Olimpia.

