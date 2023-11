Fabrizio Peralta habla de su gran sacrificio y se echa a llorar

Fabrizio Peralta, mediocampista de Cerro Porteño, se llenó de emoción al momento de la entrevista con la televisión al recordar los momentos tan complicados que tuvo que enfrentar y superar en su proceso de formación como jugador de fútbol.

Hoy en día es uno de los valores más destacados en el club de sus amores, tal como lo soñó cuando iba a practicar en medio de carencias en el Parque Azulgrana, en Ypané, en donde los profesores de formativas pulen los talentos antes de su arribo a Barrio Obrero.

“Es lo que todo jugador y más de la cantera sueña, jugar en el equipo que uno lleva en la sangre, en su ADN, y hoy en día me toca, me están dando la oportunidad y tengo que aprovecharla porque pelee y luché mucho por esto, estoy muy feliz en donde estoy ahora”, declaró entre lágrimas.

El hombre, que admira a volantes legendarios de nuestro fútbol como Cristian Riveros y Richard Ortiz, dijo que este momento le debe a sus familiares. “Fue mucho sufrimiento, a veces no teníamos cómo ir, hoy en día todo lo que soy, todo lo que doy, les debo a ellos”, remarcó.

SEGUIR PELEANDO. En otro momento, Peralta se lamentó por las ocasiones desperdiciadas en Tuyucuá. “Durante todo partido fuimos superiores, pero en el primer tiempo tuvimos las más claras para liquidar el partido, al final terminamos empatando y dejando casi el campeonato”, señaló.

Alejado a siete unidades del líder Libertad, a falta de tres jornadas para el final, el azulgrana no tira la toalla. “Libertad tiene buen equipo, por eso está en donde está. Salimos con todo para tratar de buscar los tres puntos, lastimosamente no se pudo, pero aún no está terminado, vamos a seguir luchando hasta el final”, sentenció.