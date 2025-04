Fabián Bustos: “Me gusta más ganar que jugar bonito”

Fabián Bustos ya dirigió su primera práctica en Olimpia esta mañana y después de ella, fue presentado oficialmente. El argentino dejó en claro que busca resultados: “Obviamente que también me gusta jugar bonito, jugar bien, pero me gusta más ganar que jugar bonito y jugar bien”.

El nuevo entrenador de Olimpia dijo que no tiene un sistema definido y que se acomoda con base en el plantel que tiene. “Me gusta ganar y para ganar se puede jugar de distintas maneras (...) Me gustaría que el hincha se sienta identificado con los jugadores, identificado con lo que los jugadores transmiten en un partido y para eso hay que defender bien, ser agresivos, ganar pelotas divididas”.

EN EL LUGAR DONDE QUIERE ESTAR

Fabián Bustos se mostró “muy feliz de poder estar en este gran club”. Habló de que varias veces ya estuvo cerca de llegar al Olimpia. “Estoy convencido de que siempre quería estar acá, que siempre quería llegar. En distintos proceso estuvimos cerca, hoy estoy en el lugar done quiero estar”, remarcó.

Por último, a pesar de las 12 unidades de diferencia que existen con el puntero Libertad, sostuvo que continuarán peleando mientras haya posibilidades matemáticas. El contrato de Fabián Bustos con Olimpia es hasta la finalización del Torneo Apertura 2026.