Este lunes inicia la Liga Nacional de Básquet con San José como favorito

Este lunes comenzará el torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional de Básquet con la participación de un total de siete equipos buscando cortar el dominio absoluto del San José, que el año pasado consiguió su decimosexto título, el quinto de forma consecutiva.

Los tres compromisos de la primera jornada de la competencia comenzarán a las 19:30: San José vs Club Atlético Ciudad Nueva, en el estadio León Condou; Sol de América vs Libertad, en el Polideportivo Luis Óscar Giagni y Olimpia Kings vs Colonias Gold, en el Polideportivo Osvaldo Domínguez Dibb. En tanto, Félix Pérez Cardozo tendrá fecha libre.

El primer campeonato llevará la denominación Osvaldo Domínguez Dibb, ex atleta y dirigente deportivo, el más ganador del club decano, fallecido el pasado 2 de febrero.

Domínguez Dibb nació un 5 de agosto y dedicó su vida al mundo empresarial, la política y el deporte. Esta última actividad llevó a límites inimaginables, convirtiendo al club de su vida en campeón del mundo y dejando un legado inigualable en la historia del fútbol paraguayo.

Ganó todo en el fútbol como presidente de Olimpia, 14 trofeos nacionales y 7 copas internacionales, pero su nombre también se encuentra impregnado en el básquet como jugador, técnico y como máximo dirigente de la Confederación Paraguaya de Básquetbol.

Con la franja azabache fue campeón en los años 1963, 1965, 1967 y 1969-70-71. De esta manera, su entrada a la historia del deporte paraguayo se dio mediante esta disciplina.