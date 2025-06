Intensa lucha en la Copa Comuneros

Con dos compromisos, se completó la cuarta fecha de la Copa Comuneros de básquet masculino de Primera División.

En el Comando Logístico, Deportivo Campoalto se impuso a San Alfozo de Minga Guazú por 104 a 71, mientras que en el Club de Leones, Deportivo Luqueño cedió ante Ciudad Nueva por 55-69.

La clasificación de la competencia está así: Amambay 8 puntos, Campoalto 7, Ciudad Nueva 7, San Alfonzo 5, Guaireña 4 y Luqueño 4.

El viernes 27 por la ronda 5, los enfrentamientos son: Guaireña vs. Luqueño (Municipal de Paraguarí), Cuidad Nueva vs. Campoalto (Luis Fernández) y San Alfonzo vs. Deportivo Amambay (Municipal de San Lorenzo), todos desde las 20:30.