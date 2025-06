Olimpia Kings, en punta en la ronda de las semifinales del baloncesto

Olimpia Kings tumbó a Deportivo San José para pasar a liderar de manera solitaria la clasificación de la etapa de semifinales de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera División.

El conjunto Franjeado venció por 103 a 77 al Santo, en el Polideportivo de las Fuerzas Armadas, con destacada labor del norteamericano Daviyon Draper, que anotó 24 puntos. En Sanjo, Fernando Dose convirtió 17 puntos.

En otro compromiso de la ronda, Colonias Gold, representante de Itapúa, en su reducto se impuso a Félix Pérez Cardozo por 68 a 64.

La próxima fecha se cumple el jueves 26 con los compromisos entre Colonias Gold vs. Deportivo San José, en el Ka’a Poty y, Félix Pérez Cardozo vs. Olimpia Kings en el Efigenio González. Ambos compromisos arrancan a las 20:30.

La clasificación se encuentra de esta manera: lidera el Olimpia Kings 6 puntos, Deportivo San José tiene 5, Colonias Gold 4 y Félix Pérez Cardozo 3.

Las últimas dos fechas, los duelos son: Olimpia vs. Colonias y San José vs. FPC. Ronda final: San José vs Olimpia y FPC vs. Colonias. Avanzan a la final los 2 primeros.