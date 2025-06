“Este es el partido”, advierte Gustavo Alfaro

El técnico de la Selección Paraguaya de Fútbol, Gustavo Alfaro, conversó con los medios de prensa en la víspera al duelo con Uruguay, en el marco de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026.

El DT reconoció la cercanía de la clasificación, pero advirtió que se debe luchar hasta el final para defender la posición que se logró hasta ahora y en caso de caer, tener la suficiente entereza para seguir intentando.

“Tenemos que seguir con vida, dependiendo de nosotros. El partido de Chile nos permitió pasar la puerta para entrar en ese descanso. Nos falta un piso, nos falta una escalerita. Falta ese último esfuerzo, el último esfuerzo es abrir la puerta para estar en la Copa del Mundo”, tiró.

“Hoy quiero tratar de clasificar a la Copa, pero todo lo que hicimos no me alcanza. Este es el partido. El de Uruguay es el partido. Estos noventa minutos son decisivos y no hay otra cosa en mi cabeza, no hay otro partido”, subrayó.

Paraguay enfrenta este jueves a las 20.00 a Uruguay en el estadio Defensores del Chaco. El árbitro de este encuentro será el argentino Darío Herrera.