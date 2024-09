En Nueva Colombia definirán este sábado a los campeones

En la cancha del Club 15 de Agosto de la ciudad de Nueva Colombia (Departamento de la Cordillera), se disputarán los partidos revanchas de las finales.

En la categoría Senior se enfrentan Guaraní vs. Club Juventud Unido, partido que arrancará a las 12:00; en la Juvenil, Club 6 de Enero vs. Club Mariscal López, desde las 13:00 y en Primera División el Club 15 de Agosto vs. Club Primero de Enero, a partir de las 15:00.

Jugadores del Club Primero de Enero posan para los reporteros gráficos. Foto: Gentileza

En la categoría principal, ganó en la ida el Primero por 3 a 1 por lo que el “15” necesita ganar para forzar la ejecución de los penales.

En la Juvenil el “6” y el Mariscal igualaron 3 a 3 y en Senior la ventaja la lleva Guaraní al ganar la ida por 2 a 1 (datos de Fútbol y Cultura que transmitirá los partidos).