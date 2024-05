En Cerro Porteño cuestionan la labor arbitral en el clásico

Miguel Carrizosa, directivo de Cerro Porteño, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), apuntó contra la labor arbitral, en el empate del Azulgrana ante Olimpia en el clásico que finalizó igualado 1-1 en Barrio Obrero.

“No me gustó el arbitraje. No sé por qué no cobran penal cuando es penal. Uno fue súper bien claro. No nos vamos a quedar en el llanto, pero queremos llamar la atención sobre eso” expuso el dirigente azulgrana acerca del desempeño del equipo liderado por Juan Gabriel Benítez: “Sin pretender llorar, pero creo que hubo un par de jugadas que pudieron ser penal para Cerro, pero por sobre todo hubo uno muy claro”.

Apuntando a lo que es el rendimiento del equipo, que sigue peleando ambos frentes, el Apertura y la Libertadores, Carrizosa refirió: “Nuestro preparador físico está haciendo bien su trabajo, pero ya se nota que los jugadores están un poco cansados, es lógico, están dando todo de sí, pero no se puede negar la carga de partidos que tenemos”, remarcando: “Mis felicitaciones al plantel por el esfuerzo que vienen realizando, siguen todos compitiendo a gran nivel y solo queda por hacer un esfuerzo más”.

Acerca del juego ante Fluminense, que será el jueves 16 (18:00 en Río de Janeiro), el directivo explicó: “El plantel viaja el miércoles (mañana) al mediodía rumbo a Río de Janeiro para el partido, tenemos muchas esperanzas de hacer un buen papel y traer algo de nuestra visita a Brasil, es difícil pero no imposible”.

🖥️ Consideración sobre la omisión del arbitraje de esta infracción que debió ser sancionada con tiro libre penal a favor de Cerro Porteño. pic.twitter.com/e31jcNQaTz — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) May 14, 2024

