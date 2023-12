Elecciones en Boca Juniors no se celebrarán el 3 de diciembre

Los comicios para la Presidencia de Boca Juniors no se celebrarán el domingo 3 de diciembre después de que la directiva del club ‘xeneize’ y la oposición no alcanzaron un acuerdo sobre el padrón electoral, motivo de discusión entre ambas partes.

En la audiencia de conciliación a la que estaban convocados este jueves el oficialismo y la oposición, que duró más de tres horas, no se concretó un acuerdo, por lo que las elecciones no tendrán lugar el próximo domingo y no podrían celebrarse antes del 16 o 17 de diciembre, ya que el día 10 es la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. EFE