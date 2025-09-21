El travesaño evitó el gol de Omar Alderete a Emliano Martínez

Omar Alderete fue uno de los mejores jugadores del Sunderland que este domingo empató a un gol con el Aston Villa, a pesar de haber jugado durante más de una hora con un hombre menos por la quinta fecha de la Premier League.

¡CASI, PARAGUAYO! Omar Alderete reventó el travesaño tras un gran cabezazo y todo sigue 0-0 entre Sunderland y Aston Villa



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SCTxbwgT2S — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

El paraguayo volvió a destacarse en el encuentro que se desarrolló en Estadio de Luz y cuando el marcador aún no se modificaba, estuvo a punto de convertir. En una acción ofensiva, Omar Alderete se encontró con un balón aéreo, lo conectó y su cabezazo se estrelló contra el travesaño cuando la afición local ya se preparaba para cantar el gol. El portero Emiliano Martínez ya estaba vencido.

El Sunderland, por la expulsión de Reinildo, estuvo en desventaja numérica desde los 33’, y encajó el primer gol a los 67’, obra de Matty Cash. El resultado definitivo lo puso Wilson Isidor a los 75’ para que el equipo del paraguayo rescate un empate.