El travesaño evitó el gol de Omar Alderete a Emliano Martínez

El Sunderland igualó a un gol con Aston Villa, pero cuando el partido estaba 0-0, el travesaño impidió el tanto del paraguayo Omar Alderete que nuevamente jugó un gran partido.

Omar Alderete

Omar Alderete ya despidió el cabezazo que se estrelló por el travesaño.

Foto: Gentileza - Sunderland

Omar Alderete fue uno de los mejores jugadores del Sunderland que este domingo empató a un gol con el Aston Villa, a pesar de haber jugado durante más de una hora con un hombre menos por la quinta fecha de la Premier League.

El paraguayo volvió a destacarse en el encuentro que se desarrolló en Estadio de Luz y cuando el marcador aún no se modificaba, estuvo a punto de convertir. En una acción ofensiva, Omar Alderete se encontró con un balón aéreo, lo conectó y su cabezazo se estrelló contra el travesaño cuando la afición local ya se preparaba para cantar el gol. El portero Emiliano Martínez ya estaba vencido.

El Sunderland, por la expulsión de Reinildo, estuvo en desventaja numérica desde los 33’, y encajó el primer gol a los 67’, obra de Matty Cash. El resultado definitivo lo puso Wilson Isidor a los 75’ para que el equipo del paraguayo rescate un empate.

