19 abr. 2026
Fútbol Internacional

El Tottenham está maldito

El Tottenham está maldito. Los ‘Spurs’, involucrados en la pelea por no descender, dejaron escapar dos puntos en el añadido contra el Brighton & Hove Albion, siguen en descenso y sin conocer la victoria en liga 111 días después.

Abril 18, 2026 05:32 p. m. • 
Por Redacción D10
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Paridad en un partido marcado por la lesión de Gómez.

Desde la victoria ante el Crystal Palace del pasado 28 de diciembre no gana el Tottenhan en la Premier. Casi cuatro meses habían pasado desde esa fecha y un carro de decepciones que han llevado al club a temer por un descenso a la Championship (Segunda división inglesa). El miedo es más real que nunca.

Un gol de Pedro Porro de cabeza y un trallazo de Xavi Simmons a la escuadra hicieron soñar al Tottenham con la victoria, pero un error de Kevin Danso en el tiempo de prolongación les arrebató el triunfo y les mantiene en descenso una jornada más.

Y eso que el Brighton estuvo cerca de ser el primero en adelantarse, cuando Micky Van de Ven, al tratar de despejar una pelota delante de Danny Welbeck, casi se la mete en su propia puerta. De milagro no entró esa pelota y de milagro, escasos minutos después, Porro, uno de los futbolistas más bajos del campo, se alzó entre los centrales, superó a Verbruggen y de cabeza hizo el 1-0.

El éxtasis duró poco y Kaoru Mitoma, que había entrado por un Diego Gómez que se hizo daño en la rodilla y se puede perder el Mundial, colocó una volea magistral para empatar el duelo.

Otra vez los miedos de vuelta al Tottenham Hotspur Stadium. Otra vez la ansiedad y los temores. Una derrota podía hacer mucho daño, pero esta vez, Jan Paul van Hecke se vistió de amigo.

El central regaló una pelota en campo propio y permitió que Lucas Bergvall le robara la cartera, le entregara el cuero a Simmons y este se inventara un golazo a la escuadra.

Cuando los ‘Spurs’ ya saboreabana la victoria, Danso se lio dentro del área, el propio Van Hecke enmendó su error y asistió a un Georginio Rutter que llegando desde atrás puso el balón en la red de Kinsky.

El 2-2 es decepcionante para el Tottenham. Es tercero por la cola, con 31 puntos, a uno del West Ham United que además aún tiene que jugar esta jornada. El descenso cada vez es más real.

Fútbol Internacional Premier League Brighton
Redacción D10
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