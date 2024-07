El tira y afloja por Diego Fernández continúa

“Estamos negociando, aún no hay nada, todo jugador busca ser valorado. Es oferta contra oferta, más que plata, el jugador quiere saber su futuro, tampoco renovar y no jugar. Muchos empresarios llamaron prometiendo, pero no existe un precontrato”, contó Marques a FALG (1080 AM). De momento Fernández (foto) no es tenido en cuenta para el onceno.