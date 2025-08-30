El Sunderland de Omar Alderete continúa sorprendiendo

El Brentford, que venía de ganar al Aston Villa y pasar de ronda en la Copa de la Liga, creyó haberse adelantado en el minuto 22 por medio de Dango Ouattara, uno de sus grandes fichajes de este mercado, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.

Ya en la segunda mitad, Kevin Schade tuvo la oportunidad del 0-1 desde el punto de penalti, pero Robin Roefs le adivinó la intención y lo solventó. No fue hasta el minuto 77 cuando Igor Thiago, con un cabezazo picado, por fin abrió la lata. El delantero brasileño lleva tres goles esta temporada, dos en Premier y uno en Copa de la Liga.

Sin embargo, pese a que los londinenses se veían ya con el triunfo, Enzo Le Fee empató desde el punto de penalti y en el tiempo de descuento Wilson Isidor dejó los tres puntos en casa.

Los ‘Black Cats’ suman seis puntos de nueve posibles, mientras que el Brentford se queda en mitad de table con tres.