Fútbol Internacional

El Sunderland de Omar Alderete continúa sorprendiendo

El Sunderland de Omar Alderete continúa su gran regreso a la Premier League y sumó su segundo triunfo de la temporada al remontar al Brentford en el cuarto de hora final (2-1).

Agosto 30, 2025 03:04 p. m.
Omar Alderete, defensor paraguayo.

El Brentford, que venía de ganar al Aston Villa y pasar de ronda en la Copa de la Liga, creyó haberse adelantado en el minuto 22 por medio de Dango Ouattara, uno de sus grandes fichajes de este mercado, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.

Ya en la segunda mitad, Kevin Schade tuvo la oportunidad del 0-1 desde el punto de penalti, pero Robin Roefs le adivinó la intención y lo solventó. No fue hasta el minuto 77 cuando Igor Thiago, con un cabezazo picado, por fin abrió la lata. El delantero brasileño lleva tres goles esta temporada, dos en Premier y uno en Copa de la Liga.

Sin embargo, pese a que los londinenses se veían ya con el triunfo, Enzo Le Fee empató desde el punto de penalti y en el tiempo de descuento Wilson Isidor dejó los tres puntos en casa.

Los ‘Black Cats’ suman seis puntos de nueve posibles, mientras que el Brentford se queda en mitad de table con tres.

Fútbol Internacional
El Tottenham ficha a Xavi Simons
El Tottenham Hotspur confirmó este viernes el fichaje del atacante neerlandés del RB Leipzig Xavi Simons, por 51 millones de libras (60 millones de euros).
Agosto 29, 2025 01:22 p. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
El Fenerbahce de Estambul destituye a José Mourinho
El Fenerbahce de Estambul anunció este viernes la destitución del entrenador portugués José Mourinho, poco después de que el equipo quedara fuera de la Liga de Campeones tras perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.
Agosto 29, 2025 07:19 a. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
La operación “Julio Enciso a BlueCo” aún no estaría caída
El delantero Julio Enciso aún no tiene bien definido su futuro. Cuando todo indicaba que no se uniría al grupo BlueCo, informaciones señalan que la operación todavía estaría activa.
Agosto 28, 2025 05:06 p. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Enfrentamientos de la primera fase de la Liga de Campeones
Relación de enfrentamientos de la primera fase de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco y cuyo calendario anunciará la UEFA el sábado.
Agosto 28, 2025 03:57 p. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Arthur Melo vuelve al Gremio
El Gremio de Porto Alegre anunció este jueves el regreso del centrocampista brasileño Arthur Melo, tras pasar siete años y medio en el fútbol europeo, en grandes clubes como FC Barcelona, Juventus y Liverpool.
Agosto 28, 2025 03:12 p. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Julio Enciso regresó a Brighton
El paraguayo Julio Enciso está de nuevo en el Brighton para continuar con su recuperación tras no concretarse su fichaje por el Racing de Estrasburgo.
Agosto 28, 2025 10:44 a. m.
Redacción D10
