El enojo de Manolo Jiménez

El técnico de Cerro Porteño, Manolo Jiménez, tuvo una caliente conferencia de prensa luego de lo que fue la caída de su equipo frente a General Caballero en el duelo que puso el cierre a la cuarta jornada del torneo Clausura 2024.

El DT fue muy crítico y cuestionó la actitud de sus jugadores en el duelo disputado en Juan León Mallorquín.

“Para ser campeones hay que mostrarlo en todos los campos. No hay excusas, porque el campo estuviese largo de hierba, con barro, embarrado. No hay excusa ninguna. Sinceramente siento una gran pena, un gran dolor porque no se nos puede escapar estos puntos”, dijo el DT español.

“Hemos dejado que sean mejores que nosotros y eso no se puede tolerar. Tenemos que agachar la cabeza y admitir que hemos regalado tres puntos”, subrayó.

El Ciclón ganaba por 0-1 desde el minuto 4 por el gol de Diego León, luego el cuadro rojo remontó en el complemento en una ráfaga de 3 minutos con goles de Clementino González y Teodoro Arce. El Azulgrana perdió el invicto y la posibilidad de seguir en la punta del Clausura, mientras que el General sumó sus primeros 3 puntos.