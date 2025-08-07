El ‘Dibu’ repite como candidato al trofeo Yashin

Además del portero del Aston Villa, de 32 años y de Courtois, de 33, que ganó el premio en 2022, figuran otros dos antiguos vencedores, el italiano del PSG Gianluigi Donnarumma, de 26, que lo consiguió en 2021, y el brasileño del Liverpool Alisson Becker, de 32, galardonado en la primera edición en 2019.

El marroquí del Al-Hilal Yasin Bono, de 34 años, el francés del Lille Lucas Chevalier, de 23, el belga del Nottingham Forest Matz Sels, de 32, y el suizo del Inter de Milán Yann Sommer, de 36, completan la lista de diez candidatos a un galardón que será entregado el próximo 22 de septiembre en una gala en París.

Una combinación de experiencia y juventud, porque a los cuatro candidatos que ya cuentan con el premio en su palmarés se suma Bono, tres veces aspirante y tercero en 2023, Oblak, de 32 años, cuatro veces en la lista y tercero en 2021, y Sommer, que fue sexto el año pasado.

Junto a ellos, tres neófitos en la lista, el español Raya, que a sus 29 años capitaliza sus buenas actuaciones en el Arsenal, el belga Sels, autor de una gran temporada con en la Premier, y el francés Chevalier, la gran promesa de la lista, al que sus buenas paradas en el Lille han colocado en el punto de mira del PSG, donde puede sustituir a Donnarumma.