07 ago. 2025
Fútbol Internacional

El ‘Dibu’ repite como candidato al trofeo Yashin

El argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez optará a ganar su tercer trofeo Yashin consecutivo a mejor portero del año, al figurar en la lista de candidatos desvelada este jueves por los organizadores en la que también están el español del Arsenal David Raya, el belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak.

Agosto 07, 2025 09:17 a. m. • 
Por Redacción D10
Emiliano Dibu Martínez, arquero argentino.

Además del portero del Aston Villa, de 32 años y de Courtois, de 33, que ganó el premio en 2022, figuran otros dos antiguos vencedores, el italiano del PSG Gianluigi Donnarumma, de 26, que lo consiguió en 2021, y el brasileño del Liverpool Alisson Becker, de 32, galardonado en la primera edición en 2019.

El marroquí del Al-Hilal Yasin Bono, de 34 años, el francés del Lille Lucas Chevalier, de 23, el belga del Nottingham Forest Matz Sels, de 32, y el suizo del Inter de Milán Yann Sommer, de 36, completan la lista de diez candidatos a un galardón que será entregado el próximo 22 de septiembre en una gala en París.

Una combinación de experiencia y juventud, porque a los cuatro candidatos que ya cuentan con el premio en su palmarés se suma Bono, tres veces aspirante y tercero en 2023, Oblak, de 32 años, cuatro veces en la lista y tercero en 2021, y Sommer, que fue sexto el año pasado.

Junto a ellos, tres neófitos en la lista, el español Raya, que a sus 29 años capitaliza sus buenas actuaciones en el Arsenal, el belga Sels, autor de una gran temporada con en la Premier, y el francés Chevalier, la gran promesa de la lista, al que sus buenas paradas en el Lille han colocado en el punto de mira del PSG, donde puede sustituir a Donnarumma.

Redacción D10
