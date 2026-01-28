28 ene. 2026

El City hace los deberes y se clasifica

Pese a no depender de sí mismo, el Manchester City hizo los deberes, venció al Galatasaray (2-0) y estará en los octavos de final clasificado entre los ocho primeros de la clasificación.

Erling Haaland agradece a la gente tras triunfo del City.

Los ‘Sky Blues’, tras una fase de grupos con luces y sombras, no desaprovecharon la oportunidad de jugar el último partido en el Etihad Stadium y junto a su gente lograron el objetivo. Después de tener que pasar por el ‘playoff’ el año pasado y caer eliminados contra el Real Madrid, esta vez el City sí está entre los ocho mejores de Europa. De hecho se beneficiaron de la derrota blanca en Portugal.

Sin necesidad de complicarse la vida, el City dejó sentenciado en una buena primera mitad que significó la resurrección de Erling Haaland. El noruego venía de marcar solo un gol en los últimos nueve partidos y este había sido de penalti. Para empeorar su situación, falló un cabezazo muy claro a los cinco minutos.

Sin embargo, se desquitó rápido. Jeremy Doku, disfrazado de Kevin de Bruyne, dibujó un pase entre la defensa que dejó al goleador delante del portero. Con sangre fría, Haaland le sorteó con picando la pelota y convirtiendo su primer gol de jugada desde el 20 de diciembre.

Con su séptimo gol en esta Champions, Haaland dio tranquilidad al City, que comenzó a trotar con asiduidad por la frontal de los turcos, mucho menos agresivos y ofensivos de lo que se podría esperar, sobre todo teniendo en cuenta de la necesidad que tenían por sumar para no tener que estar mirando de reojo los resultados del resto de equipos.

Caso parecido al del City, que para no sufrir marcó el segundo antes del descanso. Otra asistencia de Doku y esta vez fue Rayan Cherki el que ajustó la pelota al palo. Pese a los dos pases de gol, el belga se marchó con regusto amargo del partido al lesionarse pasada la media hora.

Con su salida del campo se fue gran parte del desborde del equipo, que pasó a jugar con el marcador y con el paso de los minutos, confiando en que el resto de partidos cayeran de su lado y el triunfo les valiese para estar en octavos de final.

Y así fue. Con incertidumbre, porque un gol del Real Madrid en Lisboa lo mandaba al ‘playoff’, el City selló su presencia entre los ocho mejores de Europa, un impulso en muchos sentidos, porque ahorrarse esos dos partidos extra también es una buena noticia en su pelea por la Premier League. Podrán disfrutar de ese descanso y centrarse además de en la persecución al Arsenal en los otros dos títulos que también tienen en juego, la FA Cup y la Copa de la Liga.

El Galatasaray, por su parte, acaba la fase de grupos en vigésima posición y acudirá a la ronda extra para seguir en la competición.

- Ficha técnica:

2 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Aké, Ait-Nouri; O’Reilly, Silva, Marmoush (Reijnders, m.67); Cherki (Nico, m.82), Doku (Foden, m.37) y Haaland.

0 - Galatasaray: Cakir; Sallai, Sánchez, Bardakci (Elmali, m.68), Jakobs; Sara (Icardi, m.86), Lemina, Gündogan (Torreira, m.67); Yilmaz (Akgun, m.68), Sané (Ayhan, m.80) y Osimhen.

Goles: 1-0. Haaland, m.11 y 2-0. Cherki, m.29

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España) amonestó a Lemina (m.19) por parte del Galatasaray.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium (Mánchester). EFE

