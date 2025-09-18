18 sept. 2025
Champions League

El Brujas arrolla al Mónaco

El Club Brujas arrolló al Mónaco por 4-1 este jueves en la primera jornada de la Liga de Campeones, en un excelso partido de los locales y en el que Ansu Fati, cedido por el Barcelona, debutó con los blanquirrojos y anotó el gol del honor del equipo del principado.

Brujas Monaco

Jugadores de Brujas celebran uno de los cuatro goles que hicieron este jueves.

Foto: AFP

Los belgas comenzaron con muy buen pie su andadura en la ‘Champions, al igual que hicieron dos días antes sus compatriotas de la Union Saint-Gilloise, cuando endosaron un sorprendente 1-3 a domicilio al PSV.

El equipo flamenco, habitual en los últimos años en la máxima competición continental aunque sin pasar de octavos, llegaba al choque sin conocer la victoria desde hace un mes en el campeonato doméstico, mientras que los monegascos contaban por triunfos sus dos últimas jornadas en la Ligue 1.

El partido arrancó con intensidad y un Club Brujas dominante que dio su primer aviso en el minuto 4, en un remate en el área pequeña que Tzolis mandó fuera con todo favor. Cuatro minutos después el meta belga Mignolet detuvo un penal lanzado por Akilouche, y pitado por el colegiado por un derribo del arquero a Balogun.

El portero internacional con los Diablos Rojos, de 37 años, tuvo que ser sustituido por Jackers antes de cumplirse el minuto 20 por una aparente lesión en los abductores, y ante una ovación del público local. Previamente fue amonestado por celebrar efusivamente su parada en la pena máxima.

El Brujas continuó generando peligro y embotellando al Mónaco, y dispuso de otra nueva ocasión clara errada por Tresoldi. La insistencia de los flamencos encontró premio con un remate cruzado del mismo delantero italo-alemán, tras un buen pase dentro del área de Vanaken entre tres defensores monegascos.

Los locales no aflojaron su ímpetu ante un combinado rojiblanco inoperante en ataque y demasiado frágil en defensa, y ampliaron su ventaja con dos tantos en solo cuatro minutos en jugadas a balón parado cerca del descanso.

Primero fue Onyedika al aprovechar un rechace en un córner, y a continuación Vanaken, quien mandó a la red una volea dentro del área tras un rebote en un lanzamiento de falta.

La dinámica del encuentro apenas cambió en la segunda mitad pese a los cambios introducidos en ambos onces, entre ellos el debut con el Mónaco y regreso al verde de Ansu Fati, quien no jugaba desde comienzos de mayo con el Barcelona.

El Mónaco, si acaso, trataba acercarse más ante un rival que se veía ya ganador del partido y que seguía mucho mejor plantado en el campo, además de generar peligro al contragolpe.

El cuarto gol, tras un regate dentro del área de Diakhon que volvió a retratar a la defensa visitante, desató la fiesta en el estadio Jan Breydel y supuso la puntilla para un Mónaco que deberá mejorar mucho para hacer un papel digno en esta Champions.

Fati, cedido por el equipo blaugrana, logró maquillar el resultado con un potente disparo que se coló entre la defensa local en el tiempo añadido.

- Ficha técnica:

4 - Club Brujas: Mignolet (Jackers, m.18); Meijer (Seys, m. 60), Mechele, Ordóñez (Spileers, m. 81), Sabbe; Vanaken, Onyedika (Audoor, m. 81), Stankovic; Tzolis, Tresoldi y Forbs (Diakhon, m.60).

1 - Mónaco: Köhn; Caio Henrique (Kehrer, m. 46), Mawissa (Ouattara, m. 78), Dier, Vanderson; Camara, Bamba (Coulibaly, m. 46), Akilouche, Minamino; Balogun (Ansu Fati, m. 63) y Biereth (Ilenikhena, m. 63).

Goles: 1-0, m. 32: Tresoldi. 2-0, m. 39: Onyedika. 3-0, m. 43: Vanaken. 4-0, m. 75: Diakhon. 4-1, m. 92: Ansu Fati.

Árbitro: Simone Sozza (ITA). Amonestó a Mignolet (m. 10) y Vanaken (m. 67) por los locales, y a Mawissa (m. 42) y Coulibaly (m. 72) por los visitantes.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Jan Breydel ante unos 29.000 espectadores.

