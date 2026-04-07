07 abr. 2026
Fútbol Internacional

El Bayern Múnich asalta el Bernabéu con un Manuel Neuer eterno

Con goles del colombiano Luis Díaz (41') y Harry Kane (46') Bayern venció al Real Madrid que se rebeló en la recta final con un gol de Kylian Mbappé (74').

Abril 07, 2026 06:40 p. m. • 
Por Redacción D10
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En un superclásico europeo a la altura de las expectativas, el Bayern Múnich asaltó el Santiago Bernabéu con un 2-1 al Real Madrid, este martes en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, un duelo en el que relució la leyenda de la portería alemana Manuel Neuer.

Los goles del colombiano Luis Díaz (41') y Harry Kane (46') dieron el triunfo al Bayern frente a un Real Madrid que se rebeló en la recta final con un gol de Kylian Mbappé (74').

Con este triunfo alemán por la mínima, el choque de las 21 Copas de Europa -15 el Real Madrid, seis el Bayern- queda abierto para el partido de vuelta, el miércoles en el Allianz Arena.

El Bayern pisó el Bernabéu sin complejos, con tres jugadores mordiendo en la presión a la altura del portero del Real Madrid.

La valentía daba sus frutos y el equipo de Vincent Kompany perdonó el 1-0, sobre todo cuando Dayot Upamecano no consiguió conectar un remate limpio con el arquero Andriy Lunin batido y Álvaro Carreras salvando el gol en la línea (9').

Precisamente el lateral español sufría de lo lindo ante Olise, elegante y eficaz en el extremo derecho, imparable en sus conducciones.

Pero fue Luis Díaz, pegado a la izquierda y que prácticamente no había tocado el balón, el encargado de abrir el marcador.

Kane armó la jugada y sirvió para Serge Gnabry, asistente al espacio para un Luis Díaz letal.

El Real Madrid, incapaz de rivalizar en el juego, lo fiaba todo a la calidad de sus estrellas, desequilibrantes con metros por delante.

Pero Kylian Mbappé (15' y 29') y Vinícius (18') se toparon con la inmensa figura de Neuer, recién cumplidos los 40 años y sin acusar su reciente lesión en el gemelo izquierdo.

Además del gol, la otra mala noticia para los blancos en la primera parte fue la amarilla que vio Aurelien Tchouameni, que se perderá la vuelta.

La segunda parte empezó de manera similar a la primera: el Real Madrid despistado, el Bayern incluso más rotundo.

En la primera jugada Carreras se tropezó y perdió el balón, Olise sirvió a Kane y el capitán de la selección inglesa abrió el pie para batir a Lunin desde la frontal.

El recital bávaro continuó con un Olise que probaba a Lunin desde el área pequeña (47') y la grande (56').

Incapaz de trenzar su fútbol, a la hora de juego empezaron a escucharse los silbidos de la exigente afición del Santiago Bernabéu.

Los recibió Vinícius (60') cuando no supo resolver el uno contra uno frente a Neuer tras un error en el control de Upamecano.

Pero la presión de su público y los cambios de Álvaro Arbeloa despertaron por fin al gigante blanco.

Neuer volvió a dejar su firma en una estirada ante Mbappé, servido por Jude Bellingham, que acababa de entrar como revulsivo.

Pero por fin el Real Madrid tenía el partido en su terreno. Un centro de Trent Alexander-Arnold significó el gol blanco, rematado por Mbappé en el segundo palo.

En los últimos minutos el duelo no tuvo dueño. De portería a portería se sucedieron los remates -40 en total, 20 para cada equipo- pero el marcador ya no se movió.

Champions League Real Madrid Bayern Múnich
Redacción D10
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