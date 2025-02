Echeverri reconoce que Agüero influyó en su decisión de fichar por el City

Echeverri, que firmó por el City en enero de 2024 pero siguió como cedido en el River Plate para continuar con su progresión, aseguró a los medios de la entidad de Manchester que el ‘Kun’, leyenda del equipo, fue importante en su decisión.

“He hablado con Sergio Agüero. También hablé con Martín Demichelis. Me dijeron que el City es un gran club con jugadores increíbles y una historia hermosa. Sabía la relación especial entre Argentina y el Manchester City. Agüero, en particular, destaca”, afirmó.

“Es una leyenda aquí en Manchester City por todo lo que logró y el increíble jugador que fue. Solía verlo jugar y, honestamente, es una sensación increíble estar aquí", apuntó el joven futbolista, de 19 años, y que se convertirá en el duodécimo argentino en vestir la camiseta ‘sky blue’ después de jugadores como Pablo Zabaleta, Carlos Tévez, Agüero, Willy Caballero, Nico Otamendi, Martín Demichelis, Máximo Perrone y Julián Álvarez, entre otros.

Por ello, Echeverri considera que el City tiene una reputación importante en Argentina, por todos los jugadores importantes que han pasado por el equipo, lo que alimenta su sueño de triunfar también.

El argentino, que firmó un contrato hasta el verano de 2028, lucirá el dorsal 30 en su camiseta, número que ya portó Otamendi, que jugó 210 encuentros con el City en cinco años.

Ensalzó a extremos que están destacando en el City como el belga Jeremy Doku y el brasileño Savinho, dos “jugdores muy dinámicos”, “muy picantes con el balón” que “siempre encaran a los defensores y van hacia adelante cada vez que reciben”.

Echeverri llega al City después de haber participado en el Sudamericano sub-20 de Venezuela donde Argentina fue subcampeona y él fue el segundo máximo anotador, con seis tantos, tras el colombiano Néiser Villarreal.

“Honestamente, fue una gran experiencia, realmente buena, y estoy muy feliz. El equipo hizo un gran trabajo. No pudimos ganar el torneo, pero estoy orgulloso de nuestra actuación. Individualmente, creo que lo hice bien. Terminé como el segundo máximo goleador con seis goles”, comentó.

“Fue genial contribuir al equipo y demostrar lo que puedo hacer. Ese torneo me ayudó a mostrar mis habilidades futbolísticas, que es lo que más me gusta hacer. Siempre intento jugar bien y mostrar lo que puedo hacer. Llegar aquí después me dio aún más motivación. Fue emocionante pensar en lo que venía después”, apuntó. EFE