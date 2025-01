Diego Martínez, cómodo y con sensaciones positivas

Diego Martínez, entrenador de Cerro Porteño, brindó una conferencia de prensa tras los primeros días de trabajo en Minga Guazú, en donde el equipo cumple con la pretemporada.

“Buenas sensaciones con el grupo en general, los que ya estaban y los que se están acoplando, trabajando para conseguir ese modelo de juego que buscamos, para tener un año lo más sólido posible, lo que más rescato de los amistosos es la predisposición del equipo de querer llevar adelante lo que estamos trabajando, esas ganas de escuchar lo que tratamos de proponer”, apuntó el estratega, a lo que sumó: “En la preparación uno va buscando diferentes sociedades por puestos y líneas, por eso vamos viendo opciones”.

Martínez, además, argumentó con respecto a los refuerzos que ya trabajan desde hace unos días: “Los que llegaron me pone muy contento, ya que son de mucha jerarquía, con mucha cabeza y sentido de pertenencia y eso va a marcar el rumbo de nuestro trabajo”, agregando: “Me siento muy cómodo trabajando con la secretaría y los dirigentes, el mercado de pases no está cerrado ni para altas o bajas, con el correr de los días vamos a ir definiendo al plantel”.

Acerca de Bruno Valdez y Cecilio Domínguez, que no fueron parte del primer amistoso, el DT Martínez explicó: “Bruno está entrenando normal, por una cuestión de acumulación de carga para no forzar no fue parte del amistoso y lo vamos llevando de a poco, y Cecilio está en recuperación de a poquito sumándose, pero ambos de manera satisfactoria con relación a su evolución”.

