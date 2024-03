Desafíos en el horizonte del Ciclón

Cerro Porteño arrancó con el ciclo liderado por el español Manolo Jiménez, que tiene como principal objetivo tomar protagonismo en la Copa Libertadores de América, con un calendario ajustado al principio, ya que debuta el próximo miércoles 3 de abril, en Santiago de Chile ante el Colo Colo.

Si bien en el plano local el Ciclón puede aún dar pelea y que cierra la primera rueda enfrentando a Nacional, lo que será el estreno del estratega andaluz (el sábado 30, en el Defensores del Chaco, a las 20:30), la gran apuesta está en la Copa, en donde cumpliendo una buena campaña puede aspirar por uno de los cupos por el ránking al Súper Mundial de clubes del próximo año.

En lo que respecta al equipo del debutante entrenador español, que ya tendrá dos semanas de trabajo al frente, contando con plantel completo para el juego ante la Academia y apuntando incluso a lo que puede ser el equipo para el debut copero.

En los próximos días retornan al equipo el volante Fabrizio Peralta, quien viajó a Rusia al servicio de la Absoluta, pero que no jugó al ser suspendido el amistoso, más los albirrojos del seleccionado Sub 23, el defensor Ronaldo Dejesús, el lateral Alan Núñez y el volante Wilder Viera, quienes aún no tuvieron la chance de trabajar bajo las órdenes de Manolo, y que pueden ser elementos para conformar el esquema titular en el Ciclón.