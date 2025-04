Declan Rice: “Iba a centrar”

El centrocampista inglés marcó sus dos primeros goles de falta en su carrera deportiva este martes en la victoria por 3-0 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol contra el Real Madrid.

“Muchas veces he pegado en la barrera o por encima del travesaño. Iba a centrar, pero vi a la barrera y al portero y pensé ‘vamos a por ello’, y Bukayo (Saka) me dijo que lo sintiera”, dijo Rice en Amazon Prime.

“En el segundo gol ya tenía esa confianza, así que le pegué. No quiero venirme arriba porque queda la vuelta. Estoy contento, feliz, muy emocionado, pero seguro que dentro de unos años me doy aún más cuenta de que lo que he hecho esta noche es muy especial. Ahora tenemos que estar listos para la semana que viene. El Bernabéu... Es difícil jugar allí y tenemos que estar preparados”, dijo Rice.