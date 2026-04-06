De pesada y salvaje a inteligente: La evolución de la pelota a través de los mundiales

En los albores de Uruguay 1930, el balón era un artefacto casi rudimentario. Se trataba de una vejiga de cerdo recubierta por gajos de cuero genuino que, al contacto con el agua, se convertía en un objeto pesado, capaz incluso de noquear a quien se aventurara a cabecearlo.

El ritmo del fútbol entonces era, por ello mismo, más pausado y predecible, muy lejos de la velocidad actual, tanto de los jugadores como de los balones tecnológicamente diseñados.

En la primera final se utilizaron los balones Tiento, de los uruguayos, y T-Shape, de los argentinos. Es recordado aquel partido en el que se utilizó un balón distinto en cada tiempo, y que terminó con victoria de Uruguay.

En 1938 apareció el Allen, un balón que introdujo una válvula inflable a través de un pequeño orificio, eliminando los cordones externos. Fue el primer paso hacia una superficie verdaderamente esférica y más segura. En el Maracanazo de 1950 se consolidó el diseño de 12 paneles curvos con el Superball Duplo T, diseñado por los brasileños.

Hasta entonces, los balones solían tener gajos largos y rectos (similares a los del voleibol actual). El cambio a paneles más cortos y entrelazados permitió una mejor distribución de la presión interna, evitando deformaciones tras remates potentes. El cuero, aunque algo más resistente, seguía absorbiendo agua en condiciones de lluvia.

La estandarización

Recién en 1958, el Mundial de la irrupción de Pelé y de la primera clasificación de la Albirroja por eliminatorias, la FIFA decidió poner orden al sistema de proveedores. Se realizó un concurso entre 102 balones de distintos fabricantes.

El ganador fue el Top Star, un modelo de 24 paneles que se presentaba en dos colores: el clásico marrón y un amarillo crema, pensado para mejorar la visibilidad en estadios con iluminación artificial, cada vez más comunes en esa época.

En 1962, Chile introdujo el modelo Crack (ya el cuarto modelo desarrollado por sudamericanos), con 18 paneles. Fue un diseño innovador, aunque problemático: la calidad del cuero no convenció a varios equipos europeos, y en muchos partidos se utilizaron balones de repuesto de origen europeo.

Sin embargo, el Crack sentó las bases que la marca alemana Adidas perfeccionaría años después: cuantos más paneles, más cercana es la forma a una esfera perfecta.

La revolución con el Telstar

Con la llegada de Adidas en 1970, el mundo conoció el Telstar. Su diseño icónico de pentágonos negros y hexágonos blancos no fue un capricho estético, sino una solución funcional para la televisión en blanco y negro.

Ese contraste permitía seguir mejor la trayectoria del balón en pantalla. Fue el momento en que la pelota dejó de ser solo una herramienta de juego para convertirse también en un objeto de diseño industrial.

La verdadera ruptura con la tradición llegó en España 1982 con el Tango. Fue el último suspiro del cuero natural antes del dominio definitivo de los materiales sintéticos, que se consolidó en México 1986 con el Azteca, en el Mundial de la consagración de Argentina y Diego Armando Maradona. La impermeabilidad permitió mantener el peso constante sin importar el clima, lo que aceleró el juego y aumentó la dificultad para los arqueros.

La obsesión por la aerodinámica

Ya en el siglo XXI, la obsesión por la aerodinámica alcanzó nuevos niveles. El Teamgeist de 2006 redujo drásticamente el número de paneles, eliminando irregularidades en busca de una esfera casi perfecta.

Esta búsqueda tuvo su efecto más polémico con el Jabulani de Sudáfrica 2010, recordado también como el último Mundial de Paraguay y el más exitoso para la Albirroja.

Aquella “pelota de playa”, como la bautizaron muchos arqueros, evidenció que una superficie demasiado lisa podía generar trayectorias erráticas y turbulentas, convirtiendo los disparos de larga distancia en una auténtica lotería. Ejemplo de ello fueron los remates del uruguayo Diego Forlán, uno de los grandes protagonistas de ese torneo.

La respuesta técnica llegó con el Brazuca y el Telstar 18, donde la superficie incorporó texturas microscópicas diseñadas para controlar mejor el flujo de aire. Ya no se buscaba solo velocidad, sino también previsibilidad en el contacto con el pie del jugador.

Así se ingresó de lleno en la era de los chips: sensores de movimiento integrados que transformaron al balón en un generador de datos en tiempo real. La pelota ya no solo se patea; ahora también puede “sentir” el impacto y comunicar su posición exacta en el campo.