Cinco claves

Apuntamos algunos aspectos que creemos son fundamentales para pensar en un retorno mundialista tras la ausencia en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Falta mucho por mejorar, pero el camino es el correcto.

1. EL ENTRENADOR. Este momento que vive la Albirroja pasa en un gran porcentaje por el técnico el argentino Gustavo Alfaro, quien ha sabido devolverle la confianza a un plantel que probablemente tocó fondo en la Copa América EEUU 2024, donde acabó último en su serie, sin sumar un punto en tres partidos. Desde que tomó la rienda, con un empate 0-0 en el Centenario de Montevideo, el equipo tuvo otra mentalidad. Alfaro supo llegar a los jugadores –muchos de ellos fastidiados consigo mismos– y al mismo tiempo preparar estrategias que dieron muy buen resultado. Un motivador excepcional que le devolvió al equipo la alegría de jugar.

2. LA DEFENSA. La zaga se mostró sólida en todos los partidos. Otra vez, mérito de Alfaro, quien encontró la formación ideal en el fondo, devolviendo la capitanía a Gustavo Gómez y consolidando una defensa que cambió poco, solo por suspensiones, y que, por ejemplo ante Ecuador, supo jugar con línea de cinco para rescatar un punto de oro en la altura de Quito. Y la defensa no solo defiende, sino también ataca y lo hace con mucha profundidad como en aquel filoso centro de Alonso para el empate ante Venezuela o el testazo de Alderete a Argentina. Es un plus que hace mucho no se sumaba.

3. LO MENTAL. El equipo nunca se vino abajo en los momentos adversos. Se lo nota fuerte mentalmente y eso lo demostró principalmente en los últimos dos partidos en los que supo recomponerse tras estar en desventaja ante Venezuela y Argentina, partidos en los que terminó imponiéndose. Como lo apuntó el DT, el equipo tuvo rebeldía para superar el golpe que implica un gol en contra. Resiliencia también le llaman.

4. UN GOLEADOR. Todo equipo necesita de un artillero y más todavía la Albirroja que había hecho solamente dos goles en los primeros seis partidos de las Eliminatorias. Por eso, se celebra con bombos y platillos la racha inspiradora (pequeña aún) del Tonny Sanabria, autor de cuatro de los seis goles en el certamen, que por razones desconocidas había quedado al margen con otros entrenadores. El extraordinario gol ante Argentina habla de su enorme categoría y que bien alimentado puede ser un arma letal.

5. LA HINCHADA. Y luego de mucho tiempo, la afición deportiva se ha volcado al Defensores para apoyar a su Selección. Se ha registrado una reconciliación entre el equipo y el público. Jugadores resistidos no hace mucho, están siendo aplaudidos en un síntoma bastante auspicioso de una relación deteriorada que se ha transformado en un nuevo romance. Esto es muy importante, ya que el apoyo de la gente es una de las patas de la mesa en la que se sustenta el éxito de una empresa ambiciosa como la que emprende la Albirroja, que es volver al Mundial luego de 16 años.