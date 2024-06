Churín y Riveros siguen, pero Edú, no

“Pedí que Luis Riveros viaje con nosotros, es un jugador que no tuvo muchas oportunidades de jugar de titular, pero en los entrenamientos está muy bien, tiene una velocidad muy interesante, y si se confirma su continuidad veo grandes chances de trabajarlo para otras posiciones donde podrá darnos una mano”, expresó en conferencia de prensa Manolo Jiménez, técnico de Cerro Porteño.

También se reconoció que se rechazó la oferta por Churín; a su vez, se dio a conocer que Cecilio Domínguez viajará con el plantel, pese a que aún no renovó su vínculo contractual; pero se aguarda que lo haga. Uno que no subirá al avión aún, es Alfio Oviedo, ya que sufre de un cuadro de influenza. El que no sigue es el brasileño Edú, quien rescindió contrato.

Por el lado de la pretemporada azulgrana que se realizará en Málaga, España, se dieron a conocer los dos rivales para los amistosos; para el martes 25 de junio ante el Lincoln Red Imps, actual campeón de Gibraltar y que jugará la Primera ronda previa de la Champions y frente al Kilmarnock de Escocia, que jugará la Europa League, el sábado 29 de junio.

El viaje azulgrana será hoy a las 14:00.