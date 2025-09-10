09 sept. 2025
Eliminatorias

Chile culmina su peor Eliminatorias

La Selección Chilena igualó sin goles con Uruguay, en el estadio Nacional y culminó las Eliminatorias en la última posición, y eliminada anticipadamente junto a Perú.

Septiembre 09, 2025 10:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Reñido duelo protagonizaron Chile y Uruguay en la ciudad de Santiago, fue paridad sin goles.

Foto: Gentileza Selección Uruguaya (X).

La Selección Chilena, en el estadio Nacional de Santiago, cerró ante el seleccionado uruguayo su peor participación en el proceso de Eliminatorias Sudamericanas, en un duelo donde el local volcó la cancha en su favor, pero no tuvo la certeza para romper la paridad (0-0).

Una de las primeras llegadas de peligro la protagonizó el cuadro local antes del primer cuarto de hora, con una serie de toques dentro del área y un balón rebotado que Rodrigo Echeverría empalmó con un volea impecable, la que se fue a centímetros del arco charrúa.

Posteriormente, el turno fue para la Celeste, que encontró una grieta en la defensa chilena y Darwin Núñez remató con potencia, pero al centro del pórtico, con una respuesta oportuna de Lawrence Vigouroux, el guardameta del Swansea que fue nuevamente titular en La Roja.

En la complementaria, la historia no cambió de rumbo y Chile lamentó no sumar un triunfo como jugando en casa y, de paso, haber evitado el peor rendimiento en una Eliminatorias disputadas todos contra todos en 18 fechas, donde acabó con solo 11 unidades ganadas quedando en la última posición de la tabla de clasificación.

Redacción D10
