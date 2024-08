Cerro Porteño vs. Olimpia: Duelo de grandes en Barrio Obrero

Cerro Porteño y Olimpia cumplen estar tarde, desde las 16:30, una edición más de la gran fiesta del fútbol paraguayo, con la disputa del superclásico por la fecha 6 del torneo Clausura.

El Ciclón arriba al choque luego de vencer a Sol de América como local por 1-0 con tanto de Ronaldo De Jesús, para seguir mirando de cerca la parte alta de la clasificación de la competencia.

A su vez el Decano, en la jornada anterior goleó a Libertad por 4 a 0, con anotaciones de Rodney Redes, Manuel Capasso, Hugo Benítez y Carlos Arrúa para mantener su andar invicto en el certamen, que lo posiciona en la previa a la ronda, como líder e invicto.

El Ciclón recuperó a jugadores claves como el portero Jean Fernandes y el volante Robert Piris Da Motta que dejaron atrás lesiones que lo marginaron en el arranque de semestre, en donde el Azulgrana tuvo un inicio irregular, en donde quedó fuera de la Sudamericana y ya tuvo su primer tropiezo en el Clausura.

Por su parte el Decano no podrá contar con Derlis González, que viene arrastrando una lesión durante dos semanas y no se encuentra en condiciones por lo que no estará entre los jugadores de alternativa.

Olimpia en el inicio del semestre encontró regularidad y el entrenador argentino Martín Palermo repetirá la fórmula ganadora de los últimos tres juegos, apuntando a mantener el andar victorioso en el certamen para seguir en lo más alto de la clasificación y prolongar la racha positiva jugando en Barrio Obrero.