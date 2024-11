Diego Churín se despidió de Cerro Porteño, entre lágrimas, con palabras emotivas hacia el club en donde cumplió sueños y de donde se retiró este viernes como el máximo artillero extranjero y como el tercer goleador histórico de la entidad de Barrio Obrero.

“Cada gol que convertí con Cerro lo disfruté al máximo. (...) Me quedé con las ganas de meter más y darle más alegrías a la gente, pero cada gol fue muy especial para mí", manifestó con palabras entrecortadas en parte del video publicado en las redes sociales del club azulgrana.

Agradecido por “el cariño de la gente” que para él “es impagable”, el nacido en Arroyo Dulce, Argentina, aseguró que no esperaba llegar a registros históricos, aunque dejó en claro que Cerro Porteño fue lo mejor que le pasó en su carrera porque le hizo cumplir sus sueños.

“No esperé hacer los goles que hice, no esperaba ser capitán, pero fue un orgullo serlo, aprendí a querer mucho a este club. Cerro Porteño es lo más grande que me ha pasado en mi carrera, me hizo cumplir sueños, me hace vibrar el fútbol de muchas maneras”, remarcó.

Cerro Porteño compartió este viernes una placa con los grandes momentos de Diego Churín, como despedida del delantero argentino que deja Barrio Obrero con números increíbles.

El Diegote, artillero absoluto de La Nueva Olla, encontró en la Capital del Sentimiento su lugar en el mundo. En dos etapas en el club paraguayo, se retiró con 71 goles anotados con la camiseta azulgrana y como doble campeón (torneo Clausura 2017 y Apertura 2020).

Además, su nombre quedó en la historia de Cerro Porteño como tercer máximo goleador histórico, con los mismos registros de Erwin Ávalos, y como su máximo goleador extranjero.