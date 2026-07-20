20 jul 2026
Mercado de pases

Carlos Arrúa, a un paso de Guaraní

El volante creativo Carlos Arrúa tiene acuerdo total para convertirse en nuevo jugador de Guaraní, a falta únicamente de la firma que oficialice su llegada.

Julio 20, 2026 06:01 a. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Arrúa

Carlos Arrúa pasará a jugar en Guaraní.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Guaraní se mueve en el mercado de pases y está muy cerca de concretar una incorporación importante para reforzar su mediocampo. El volante creativo Carlos Arrúa tiene acuerdo total para convertirse en nuevo jugador del Aborigen, a falta únicamente de la firma que oficialice su llegada.

El futbolista de 28 años viene de su último paso por Nacional y cuenta además con experiencia en Olimpia, que lo contrató por su capacidad de generación de juego y aporte ofensivo desde la mitad de la cancha, algo que después no pudo reflejar con la camiseta franjeada.

Arrúa aparece como una apuesta para darle mayor creatividad al equipo aurinegro, que busca potenciar su plantel de cara a los próximos desafíos. Si no surgen inconvenientes de último momento, el mediocampista se sumará en breve y quedará a disposición del cuerpo técnico liderado por Ariel Galeano.

Carlos Arrúa Nacional Guaraní
Redacción D10
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