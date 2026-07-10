El futuro de Matías Galarza

Regis Marques, agente de jugadores, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande y se refirió a lo que tiene el mercado de pases para el jugador de la Albirroja Matías Galarza. El empresario comentó que la oferta más fuerte es la de Italia, pero en los próximos días recién se reuniría con el futbolista.

“Tenemos tres, cuatro propuestas. Estoy llegando mañana a Paraguay para reunirme con él. Hay un club importante que hizo una propuesta y estamos analizando. La mejor propuesta es de Italia, pero vuelvo a decir que vamos a esperar un poco más. Estamos hablando con la gente y el lunes o martes, me reúno con él para pasarle todo lo que tenemos”, expresó el jugador en la 1080 AM.

Marques comentó que el gran Mundial que hizo Galarza hace que exista un interés importante y muchas consultas, pero primero deben hablar, cerrar con el jugador antes de acercar la propuesta al club dueño de su pase, River Plate.

Reiteró que la tendencia es que Matías Galarza juegue en Europa en la próxima temporada, a no ser que llegue una oferta más fuerte de otro fútbol.