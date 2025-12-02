02 dic. 2025
Mercado de pases

Incertidumbre sobre el futuro de Zabala

El lateral Facundo Zabala, pretendido nuevamente por Olimpia, definiría su futuro en los próximos días.

Diciembre 02, 2025 01:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Facundo Zabala

Facundo Zabala podría dejar Independiente.

Foto: Gentileza - Independiente

El jugador argentino Facundo Zabala no pudo rendir a la altura de las expectativas en Independiente de Avellaneda, tal como lo hizo en el Decano e incluso en los partidos que le tocó disputar en el Mundial de Clubes. El jugador quedó relegado y se aguarda lo que decida hacer el club con él.

Según el periodista argentino Nicolás Villaruel, existe una intención del club de “devolver” el jugador a Olimpia, operación que se realizaría a forma de cancelar la deuda de 2 millones de dólares que costó la transferencia del Decano al Rojo. Sin embargo, esta oferta no convence al club paraguayo que espera cobrar el dinero o tener una mejor oferta.

Mientras, Zabala sigue entrenando y en los próximos días el técnico Gustavo Quinteros definirá los jugadores que continuarán en el plantel y quienes deberán salir.

Otro que podría cambiar de campamento es el delantero paraguayo Gabriel Ávalos que tampoco pudo aplomarse en el equipo de Avellaneda y existe una relación desgastada con la hinchada. “No terminó de estar a la altura como en Argentinos donde hizo muchos goles. No entró en el corazón del hincha”, dijo Villaruel.

Mercado de Pases Facundo Zabala Olimpia
Redacción D10
