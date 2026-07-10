Alcaraz irá al fútbol mexicano

El delantero paraguayo Adrián Alcaraz, campeón con el Decano en el torneo Apertura 2026, está para dejar la institución y tomará rumbo para el fútbol mexicano. El ariete tendría un contrato importante con el Pachuca de México.

Según informaciones que vienen de ese país, el paraguayo de 26 años llegaría de forma definitiva a los Tuzos, institución que será la cuarta en su carrera profesional tras Guaraní, Libertad y Olimpia.

La directiva franjeada tenía varias ofertas por el paraguayo, incluso llegando a rechazar una concreta ofrecida por Lanús de Argentina. Tras esta situación y mientras todo apuntaba a que el destino del guaraní sería la MLS, aparece esta opción que podría ser clave en su desarrollo.

En esta temporada Alcaraz disputó 26 encuentros con la camiseta franjeada entre torneo local y Copa Sudamericana, llegando a marcar 7 goles y dando una asistencia.