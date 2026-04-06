Camino a la gloria: Las selecciones favoritas, aspirantes y posibles sorpresas

El Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el más grande de la historia. Por primera vez, tres países se unieron para organizar este evento. Además, se estrenará el formato con 48 selecciones clasificadas.

Desde la primera edición en Uruguay 1930 hasta la última en Catar 2022, se disputaron un total de 22 ediciones y solo ocho países lograron levantar la Copa del Mundo.

Brasil es el país más ganador, con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, con cuatro trofeos cada uno. Argentina ganó en tres ediciones, Uruguay lo consiguió en dos oportunidades, mientras que España e Inglaterra alcanzaron la gloria una sola vez.

Por historia, experiencia, estructuras más consolidadas y planteles con mejores jugadores, son estas mismas selecciones las que parten con cierta ventaja. Dentro de ese grupo, el único país que aún no aseguró su boleto a Norteamérica es Italia.

“La Azzurra” no tuvo una buena eliminatoria en la UEFA y actualmente participa del repechaje. Sin embargo, la cuatro veces campeona del mundo depende de sí misma para llegar al máximo certamen.

A pesar de que el desafío para las selecciones más grandes es sostener ese favoritismo, el escenario actual —con más equipos, más partidos y mayores distancias por recorrer— puede representar uno de los mayores obstáculos.

Entre los campeones consolidados, también hay equipos en plena renovación y proyectos que llegan con mucha ilusión y con ganas de dar la sorpresa.

Los principales favoritos

Sin dudas, Argentina se posiciona nuevamente como una de las máximas candidatas. La vigente campeona del mundo buscará lograr un bicampeonato, algo que no sucede desde hace más de 60 años. La última vez fue Brasil, entre 1958 y 1962.

La Albiceleste tendrá el valor agregado de lo que podría ser el último Mundial de su máxima estrella, Lionel Messi. No obstante, su renovación se fortalece con los jóvenes que se consagraron campeones en 2022.

Otra selección con grandes aspiraciones y un presente sólido es Francia, campeona en 2018 y subcampeona en 2022. Liderados por Kylian Mbappé, los franceses combinan juventud, velocidad y experiencia.

Brasil es la potencia histórica por excelencia en los mundiales. Si bien su presente no es el mejor, el talento individual sigue siendo su principal diferencial. Encontrar solidez colectiva será su mayor desafío de cara al torneo.

Dentro de las potencias también aparece Alemania, que tras consagrarse campeona en 2014 atravesó una etapa de transición. Para esta edición llega con una nueva generación más consolidada.

Una de las selecciones del momento es España, reciente campeona de Europa. Con grandes figuras, puede volver a ser protagonista como en Sudáfrica 2010. Su fortaleza estará en alcanzar una mayor madurez competitiva.

Los aspirantes al máximo trono del fútbol

Inglaterra es una potencia que suele generar expectativas, pero que muchas veces termina decepcionando en los mundiales. A pesar de contar con grandes generaciones, le ha faltado dar el salto definitivo. Actualmente muestra un buen rendimiento y regularidad.

Entre los aspirantes también aparece Portugal, que tendrá en Cristiano Ronaldo a su máxima figura, posiblemente en su última oportunidad mundialista. A su lado contará con jóvenes talentosos que pueden potenciar al equipo.

Países Bajos es otra eterna candidata. Se trata de una selección competitiva, con identidad clara y futbolistas de alto nivel. Su desafío será sostener el rendimiento en las instancias decisivas.

La llamada “generación dorada” de Bélgica tendrá una nueva oportunidad de ser protagonista, aunque necesita consolidarse como equipo. Por su parte, Croacia, finalista en 2018 y semifinalista en 2022, buscará mantener su fortaleza colectiva.

¿Qué selecciones pueden sorprender en el Mundial?

Son varias las selecciones que atraviesan un buen presente y pueden realizar un gran torneo. Paraguay integra ese grupo. La Albirroja llega fortalecida y busca consolidar su equipo para competir ante cualquier rival.

Uruguay y Colombia cuentan con planteles de jerarquía y pueden aspirar a alcanzar instancias decisivas. Ecuador también llega con una generación destacada y buscará mejorar la campaña realizada en Catar 2022.

Marruecos demostró en 2022 ser una selección muy sólida y se perfila como una de las más fuertes del continente africano. Estados Unidos, por su parte, puede aprovechar la localía para seguir consolidando su crecimiento futbolístico, mientras que Japón siempre se presenta como un rival incómodo.