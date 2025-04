Bustos viene “por lo deportivo”

Ayer se hizo oficial su desvinculación del Universitario de Perú, previo pago de la cláusula de rescisión de contrato, que sería de unos USD 150.000, según lo publicado por la prensa peruana.

El club crema expresó en un comunicado su reconocimiento al adiestrador “por su profesionalismo, la pasión y la entrega demostrados durante su permanencia en la institución, así como por la obtención del título nacional en el año del centenario”.

Posteriormente, Bustos explicó que su salida de la U obedece estrictamente a cuestiones profesionales. “Pasé 16 meses espectaculares, es el lugar en el que mejor sentí que me han tratado. El motivo fue deportivo completamente, sin que nadie se moleste. Sí hay cosas que están mal en el fútbol peruano, que no se valoran ni se respetan, porque el fútbol peruano retrocede, no avanza”, aseguró.

El adiestrador asumirá el cargo en Olimpia, junto con su equipo conformado por los asistentes de campo Jonathan Mejía y Edgardo Adinolfi, más el preparador físico Marcos Conenna.

El debut de Bustos en el banquillo franjeado se daría recién ante el Sportivo Luqueño, el sábado 19 de abril, aunque ya se lo aguarda para que esté presente en el encuentro contra Atlético Tembetary, mañana miércoles, en Villa Elisa.