Arrancan los octavos de la Champions League

Sin duda, por todo lo que representa, el duelo que resalta es el que sostendrán Real Madrid y Atlético de Madrid desde las 17:00 horas en el mítico Santiago Bernabéu, un derbi que decidió en dos ocasiones al campeón de Europa, con el dominio del Real Madrid en su competición fetiche y la incansable búsqueda de un título que ya mereció en el pasado el elenco colchonero que dirige Diego Simeone.

Si la historia cae de parte madridista, el momento actual se tiñe de rojiblanco. Desde finales de octubre, el Atlético solo ha perdido uno de sus últimos 26 partidos. Es una demostración de la firmeza por la que se mueve esta temporada, segundo en la Liga española, en semifinales de la Copa del Rey y, de nuevo, frente a la Liga de Campeones y el Real Madrid. La doble revancha pendiente.

Otros compromisos que arrancarán a las 17:00 son: PSV vs. Arsenal y Borussia Dortmund vs. LOSC, mientras que desde las 14:45 chocarán Club Brujas vs. Aston Villa.

La serie de octavos proseguirá mañana con otros cuatro cruces interesantes: Feyenoord vs. Inter (14:45); Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen (17:00); Benfica vs. Barcelona (17:00) y PSG vs. Liverpool (17:00).