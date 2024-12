Ariel Martínez apunta a iniciar proceso para el TEI

“Habrá una elección para conformar el TEI, allí vamos a presentar candidato con este equipo que estamos formando y luego se verá el resto”, expuso Martínez que agregó: “Hoy la mayoría no se expresa en lo que quiere o lo que le importa que Cerro salga campeón”.

Acerca de Juan José Zapag, actual presidente, Martínez argumentó: “Es parte de una familia que dio mucho por el club, yo llegué de la mano de Raúl como dirigente del club, tenemos una gran amistad y hemos logrado dos campeonatos; también Juan José que me dio la chance de ser su vice”. Remarcó que “eso no cambia que cuando vemos que las cosas no se hacen de manera adecuada, levante la voz, y ese siempre fue mi comportamiento, todos saben que esa es mi línea y yo solo me caso con Cerro Porteño”.

Coyote regresaría

Alan Coyote Rodríguez está para retornar a Cerro Porteño.

El lateral zurdo llegará a préstamo por un año y extenderá su vínculo una temporada con Rosario Central de Argentina (hasta diciembre del 2026).

Rodríguez debutó en Cerro en el 2018 y fue cedido al Canalla en la temporada 2023 donde disputó 70 juegos.