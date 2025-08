Ignacio Aliseda: “Avisé que iba a hacer dos goles”

El argentino Ignacio Aliseda entró en el segundo tiempo y marcó la diferencia para una memorable remontada de Cerro Porteño que venció 3-2 a Olimpia en el superclásico.

Ignacio Aliseda habló con la televisión tras su fantástica actuación marcando dos goles en el superclásico ante Olimpia. “Muy feliz por los goles, por el triunfo. La verdad que estoy muy emocionado”, indicó la gran figura del Ciclón.

Sobre sus sensaciones tras este partidazo que hizo, el Nacho Aliseda manifestó: “A los de seguridad de Cerro les dije que iba a hacer dos goles y se lo tomaron en broma. No me creyeron, ahora los voy a agarrar”, tiró entre risas.

Consultado sobre las declaraciones del ex presidente Luis Pettengill, que lo había calificado como “gordito”, Aliseda demostró toda su humildad. “Es mi físico, pasa que soy muy ancho de arriba. Cada uno es libre para opinar lo que quiera, yo no me lo tomo mal, está todo bien”, indicó.

Por último tiró una frase que celebró el hincha azulgrana. “Había perdido el amor al fútbol. Acá en Cerro lo recuperé", sentenció.