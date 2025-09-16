16 sept. 2025
Antonio Sanabria fue titular en el empate del Cremonese

El Cremonese, con el delantero paraguayo Antonio Sanabria como titular, empató de visitante 0-0 ante el Hellas Verona este lunes en duelo correspondiente a la tercera jornada de la Serie A de la Primera División del fútbol italiano.

Desde el arranque. Sanabria tuvo minutos.

El atacante de la Selección Nacional jugó hasta los 66 minutos, momento en que fue cambiado por Franco Vázquez.

Cremonese tuvo un arranque soñado en el torneo italiano, con 7 puntos de 9 posibles en las primeras tres fechas, producto de dos victorias y un empate.

Su próximo compromiso será este domingo 21 de septiembre en condición de local desde las 10:00 ante el Parma. Napoli y Juventus son los líderes, con puntaje perfecto, 9 de 9.

