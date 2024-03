Andy Murray se baja de Múnich y Montecarlo

El tenista escocés Andy Murray anunció su baja de los torneos de Múnich y del Masters 1000 de Montecarlo, inicialmente incluidos en su hoja de ruta de la temporada a causa de la lesión en el tobillo izquierdo sufrida el pasado domingo en el torneo de Miami.

El escocés de 36 años, que anunció días atrás su retirada definitiva del circuito después del verano, padeció un desgarro en el ligamento de su pie, en el tercer set del partido contra el checo Tomas Machac.

Al día siguiente, en sus redes sociales, Murray ya desveló que estaría fuera de la competición. “Veré a un especialista en tobillo cuando regrese a casa para determinar los próximos pasos a seguir. No hace falta decir que esto es difícil de aceptar y estaré fuera por un período prolongado”.

El ganador de tres títulos del Grand Slam (dos de Wimbledon y un Abierto de Estados Unidos), poseedor además de dos oros olímpicos, estará fuera de las pistas durante un tiempo aún sin precisar, tal y como ha anunciado su equipo este viernes.

“Después de una consulta entre su equipo y los especialistas a los que visitó, Andy Murray decidió no disputar el Masters 1000 de Montecarlo ni el Abierto de Múnich. Por ahora no está claro el tiempo que estará Andy fuera de la acción y por eso seguirá evaluando todas las opciones con sus médicos”, anunció su equipo que no descarta el paso por el quirófano del jugador.

“Es una noticia muy dolorosa especialmente por su intención de competir lo antes posible”.

El exnúmero uno del mundo, que recientemente advirtió que su carrera “no irá, seguramente, más allá de este verano”, tenía intención de disputar Roland Garros, que no juega desde el 2020, y también los Juegos Olímpicos. Sin embargo, también indicó que solo acudiría a París 2024 si estaba “en condiciones de ganar una medalla”.

El Masters 1000 de Montecarlo comienza el 7 de abril y el torneo de Múnich una semana más tarde. Wimbledon el 1 de julio y los Juegos Olímpicos, el 26. EFE