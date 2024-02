Alex Arce: De vendedor de hamacas en la pandemia a un club histórico

Testimonios realmente inspiradores dio Alex Arce en charla con Fútbol a lo Grande, recordando cuando debió trabajar de vendedor en la pandemia hasta cumplir sus sueños y convertirse en jugador profesional para recalar recientemente a uno de los equipos más ganadores de los últimos tiempos en torneos Conmebol: Liga de Quito.

“Durante la pandemia vendía las hamacas de Carapeguá”, señaló Arce, atendiendo que durante ese periodo solo se disputaban partidos de Primera División y Arce jugaba en ligas del interior.

El delantero se inició en las inferiores de Cerro Porteño, pero decepcionado por no cumplir su sueño de afirmarse en el Ciclón, decidió jugar por las ligas regionales amateurs casi como hobby y se hizo figura en la liga de Paraguarí y Carapeguá, donde llamó la atención de todos.

Posteriormente, fue Humberto García quien decidió contar con su fichaje, en su momento como entrenador de Ameliano y acoplándose al equipo de barrio Jara.

“Ameliano me abrió las puertas y estoy muy agradecido a ellos”, señaló el ariete de 28 años.

Su carrera en 2023 continuó en la Segunda División del fútbol argentino, después de Ameliano, en el Independiente Rivadavia, que adquirió el pase por 250.000 dólares. Arce se constituyó en el artillero no solo de su equipo sino también del torneo. Convirtió un total de 26 goles en 32 partidos y se consagró campeón, lo que significó el ascenso a la máxima categoría.

EL GRAN SALTO EN SU CARRERA

Liga de Quito de Ecuador apostó todo para fichar a Alex Arce. El monto de transferencia fue de 3 millones de dólares. “Tuve un poco de miedo al inicio por la altura” sostuvo Arce durante la nota. Arce se encontró con el debut soñado al convertir el único gol en la final (ida) de la Recopa Sudamericana ante Fluminense. “El entrenador Josep Alcácer me tuvo confianza y se dio el gol. Los veía por tevé y ahora les hice un gol. Jugar ante Marcelo, Felipe Melo, eso no me lo esperaba”, confesó el ariete.

Finalmente, Arce va por cumplir otro gran sueño, vestir la Albirroja: “Me gustaría jugar en la Selección, en las Olimpiadas o en la Copa América, me pone contento que se hable de mí”, señaló.

LAS CIFRAS:

28 tantos en 37 partidos, hizo Alex jugando con el Indep. Rivadavia; 26 en el torneo de la Segunda y 2 en Primera.

11 goles marcó Arce con la camiseta de Ameliano en la Primera durante la temporada 2022 e inicio de la 2023.

Fuente: Última Hora