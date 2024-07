Pedro Aldave habló este lunes con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM y se refirió al presente que tiene Julio Enciso, que frente a Israel fue determinante y hasta marcó un golazo en la victoria por el marcador de 2-4.

Para el agente, las críticas a Enciso le siguen “pesando” y sostuvo que cuando consiga liberarse de esa carga logrará estar más tranquilo y rendir mejor.

“Paraguay, con Enciso, tiene un jugador que puede explotar a nivel mundial. No es normal lo que hace con 20 años. Obviamente tiene cosas que pulir todavía. Mentalmente es muy fuerte, tiene que trabajar el tema de las críticas, le molesta un poco todavía”, dijo el empresario.

“Siempre hay detractores, pero a Julio Enciso lo debemos disfrutar todos. Pero igual también las críticas vienen a veces por cómo se muestra en redes sociales. No creo que el festejo haciendo el gesto de silencio haya sido para alguien en particular. Igual, a mi me gusta que Julio juegue enojado”, subrayó.

Paraguay enfrenta este martes a Malí por la tercera jornada del Grupo D de los Juegos Olímpicos. El cuadro albirrojo clasificará para los cuartos de final si llega a conseguir un resultado positivo ante los africanos.