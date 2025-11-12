12 nov. 2025
Wolverhampton: Enso González tiene nuevo entrenador

El Wolverhampton Wanderers, colista de la Premier League y equipo del paraguayo Enso González, ha fichado a Rob Edwards como entrenador, tras la destitución de Vitor Pereira.

Noviembre 12, 2025 12:30 p. m. • 
Rob Edwards

Rob Edwards

Edwards, que se dio a conocer al llevar al Luton Town a la Premier League, estaba dirigiendo al Middlesbrough y lo tenía segundo en el Championship (Segunda división inglesa), pero ha optado por saltar de categoría y llegar a un Wolves que lucha por no descender.

Exfutbolista del Wolves entre 2004 y 2008, Edwards coger al Wolves colista de la Premier League con dos puntos tras once jornadas. El equipo no conoce la victoria en liga esta temporada y está a ocho puntos de la salvación.

El Wolves tendrá que pagar una compensación alrededor de los 4 millones de euros al Middlesbrough por el fichaje de Edwards.

Pereira fue despedido el pasado 2 de noviembre apenas unas semanas después de firmar su renovación. Sin embargo, la mala racha de resultados acabó con la etapa del portugués, que les salvó el curso pasado. La derrota por 3-0 contra el Chelsea en la última jornada fue la gota que colmó el vaso.

