Vidal confirma que serán locales en Itauguá

“En cancha del 12 de Octubre vamos a jugar la primera fecha, la cancha de Independiente tiene un problema en la lumínica y estamos trabajando en eso”, señaló.

Cabe mencionar que Recoleta FC vs. Trinidense será el primer partido del torneo Clausura 2025, que se disputará en el estadio Luis Salinas de Itauguá, desde las 18:30. En la fecha 3 vs. Ameliano y en la jornada 4 vs. Cerro Porteño, ambos en el Luis Salinas.