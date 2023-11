Víctor Bernay insiste en que pelearán el título

Víctor Bernay, entrenador de Cerro Porteño, habló en conferencia de prensa tras el empate sin goles ante Olimpia.

El adiestrador argentino explicó el cambio en el entretiempo del colombiano Rafael Carrascal. “Rafa tuvo una actitud loable. Antepuso el interés grupal siendo sincero indicando que el calor lo había afectado y que otro compañero debía entrar en su lugar”, detalló.

Consultado sobre si el empate sin goles lo hará levantar el pañuelo del adiós por el título, Bernay manifestó todo lo contrario. “Vamos a tener la misma hambre de gloria que hoy, este equipo ha logrado la convocatoria de dos compañeros a la selección. Tiene vergüenza deportiva, se entrega a la causa y al cien por cien. Tenemos que seguir batallando hasta donde sea”, manifestó.

Por último se mostró molesto ante una nueva consulta acerca de Jean Fernandes teniendo en cuenta que Miguel Martínez terminó expulsado y no podrá estar en las siguientes fechas. “Les voy a pedir un favor, me gusta mucho Tigo Sports, no miro muchos canales de novela, el martes le dije ‘opa la tema’. Todos los futbolistas deben querer y amar el escudo desde donde les toque”, cerró su conferencia de prensa.