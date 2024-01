Víctor Bernay conforme con la primera victoria

Víctor Bernay, entrenador de Cerro Porteño, habló en conferencia de prensa luego de la gran victoria de la primera fecha del torneo Apertura 2024.

“Nos gusta ser protagonistas, no nos gusta especular. Ojalá todos los partidos puedan ser así, hay partidos donde por ahí no lo vamos a tener, pero hay que correr para jugar. La entrega es total y eso me llena de orgullo”, apuntó el entrenador de Cerro, Víctor Bernay, tras la victoria ante Trinidense.

El DT además explicó: “El empate en el primer tiempo son de esos desafíos, te dan fortaleza mental para resolverlo en el segundo tiempo como lo hicimos”.

DATO. 41 goles con la camiseta de Cerro Porteño suma el delantero Cecilio Domínguez en 102 juegos disputados.