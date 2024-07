Una nueva semana de competencia en Copa Paraguay

Primero de Marzo de Pilar vs. Benjamín Aceval desde las 16:00 y Nacional de Yby Yaú vs. Sportivo Carapeguá desde las 18:30 son los dos partidos para hoy, ambos en el Parque del Guairá en Villarrica.

Mañana tendremos tres compromisos: 12 de Octubre de Santo Domingo vs. Capitán Figari desde las 14:00; Atlántida vs. Independiente de Campo Grande desde las 16:15, ambos en el Ricardo Gregor, y Sportivo Limpeño vs. Resistencia (18:30) en el Tomás Beggan.

La semana se cerrará el jueves con los siguientes compromisos: 12 de Julio de Puerto Sastre vs. Fernando de la Mora (16:15) y Cristóbal Colón de JAS vs. Rubio Ñu (18:30), ambos en el estadio Isidro Roussillón.