Un ejemplo de perseverancia

“Al profe Carlos Jara Saguier lo tuve hace muchísimo tiempo en Olimpia. Es una persona muy buena, muy correcta, estoy muy contento por él, porque sabemos todo de su identificación con Cerro Porteño. También decir que lo que está pasando es una prueba de la perseverancia, ya que después de tanto tiempo se le da la oportunidad de dirigir a Cerro y con todos los méritos que ha conseguido en la Selección Nacional y también en Olimpia”, expresó Rojas en charla con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.

Recordemos que el DT Jara Saguier, quien se coronó campeón en Preolímpico con la Selección Nacional Sub 23, asumió la responsabilidad de conducir al Ciclón (con dos años de contrato) y su debut será justamente ante Luqueño, este sábado desde las 17:30, en el estadio Defensores del Chaco. Sobre este duelo Rojas manifestó: “Ojalá que no se cumpla la regla de técnico que debuta gana, justo contra nosotros; pero después, que le vaya todo muy bien, se merece es una gran persona”, indicó Rojas. Ahondando más sobre el partido del sábado vs. el Ciclón, el volante luqueño sostuvo que “para nosotros es un partido vital, un partido clave para intentar salir de una situación donde no podemos ganar en el campeonato, donde se nos han ido puntos importantes en el último minuto y realmente necesitamos salir de ese pozo en cuanto a resultados”, finalizó.

Por otra parte, el equipo auriazul selló pasaporte a los cuartos de final de la Copa Paraguay después superar 4-3 en los penales a Trinidense, el juego culminó 2-2 en tiempo regular. Luqueño en cuartos medirá al ganador del 24 de setiembre vs. Guaireña FC.

